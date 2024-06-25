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Политика ,  
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МВД установило личности устроивших перестрелку на границе с Абхазией

МВД Абхазии задержало всех трех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram
Фото: mvd_raa / Telegram

Сотрудники МВД Абхазии задержали всех трех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», — говорится в сообщении.

Среди них — Какалия А.Г. 1997 года рождения, Чаговец И.А. 1988 года рождения и Какалия Б.Г. 1991 года рождения.

25 июня силовики заблокировали район, где скрывались разыскиваемые, перекрыли стационарные посты и организовали временные пункты дислокации транспортного контроля. «В результате проведения комплекса мероприятий подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам», — рассказали в ведомстве.

На границе России и Абхазии произошла перестрелка. Видео
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Вечером 23 июня у контрольно-пропускного пункта «Псоу» на границе Абхазии и России произошла перестрелка. В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения, в их числе несовершеннолетняя девочка.

По факту стрельбы было заведено уголовное дело о незаконном хранении и перевозке оружия (ст. 117) и об убийстве (ч. 2 ст. 99).

Глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал, что перестрелка произошла из-за имущественного конфликта. По его словам, автомобиль, в котором находились братья по фамилии Камлия, ехал из Сухума, за ними ехала другая машина. Когда оба автомобиля доехали до границы, из второй машины был открыт огонь по братьям Камлия. Один из них начал ответную стрельбу. В итоге был ранен Даур Камлия. Кроме того, ранения получили еще два человека, которые случайно оказались на линии огня. Был убит случайный прохожий.

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Теги
Абхазия стрельба перестрелка МВД КПП граница
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