На границе России и Абхазии произошла перестрелка. Видео
На границе Абхазии и России по реке Псоу произошла перестрелка.
Глава местного МВД Роберт Киут сообщил «РИА Новости», что в результате стрельбы погиб один человек, еще трое ранены.
«Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий. Все участники происшествия — граждане Абхазии», — сказал он.
«Интерфакс» со ссылкой на управление внутренних дел Гагрского района пишет, что перестрелка произошла между гражданином Абхазии и гражданином России недалеко от абхазского таможенного поста, причиной стал личный конфликт.
Местный телеграм-канал «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА» утверждал, что перестрелка также произошла в Новом Афоне, в результате ранения получил гражданин Абхазии.
Упал — поднялся.
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