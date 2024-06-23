 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

На границе России и Абхазии произошла перестрелка. Видео

На границе Абхазии и России произошла перестрелка, погиб один человек

На границе России и Абхазии произошла перестрелка. Видео
Video

На границе Абхазии и России по реке Псоу произошла перестрелка.

Глава местного МВД Роберт Киут сообщил «РИА Новости», что в результате стрельбы погиб один человек, еще трое ранены.

«Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий. Все участники происшествия — граждане Абхазии», — сказал он.

«Интерфакс» со ссылкой на управление внутренних дел Гагрского района пишет, что перестрелка произошла между гражданином Абхазии и гражданином России недалеко от абхазского таможенного поста, причиной стал личный конфликт.

В Абхазии на границе с Россией неизвестные открыли огонь
Политика

Местный телеграм-канал «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА» утверждал, что перестрелка также произошла в Новом Афоне, в результате ранения получил гражданин Абхазии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Абхазия Россия перестрелка граница

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Абхазии на границе с Россией неизвестные открыли огонь
Политика
МВД сообщило, что стрельба в Махачкале продолжается
Общество
В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
На Евро усилят меры безопасности из-за выбегающих на поле болельщиков Спорт, 20:48
В РПЦ рассказали об убитом в Дербенте священнике Общество, 20:41
Кадыров заявил, что атаковавших Дагестан боевиков нужно уничтожить Политика, 20:41
Дисквалификация за оскорбительные кричалки. Что происходит на Евро Спорт, 20:39
Рекордсмен сборной России разорвет контракт со СКА и отправится в НХЛ Спорт, 20:30
При атаках в Дагестане погибли шесть силовиков⁠ Политика, 20:29
В Махачкале на пляже задержали двоих нападавших на полицейских Общество, 20:29
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В Дагестане ввели режим контртеррористической операции⁠ Политика, 20:24
Число пострадавших после обстрела Севастополя выросло до 144 Политика, 20:21
На границе России и Абхазии произошла перестрелка. Видео Общество, 20:20
СК возбудил дела о терактах из-за нападений в Дербенте и Махачкале Политика, 19:56
НАК сообщил о ликвидации двух боевиков после нападения в Дагестане Политика, 19:51
Хачанов третьим за один день из российских теннисистов проиграл финал Спорт, 19:50
Кадры боестолкновений в Махачкале и Дербенте Общество, 19:47