Госдума приняла в первом чтении закон о контроле за оборотом метанола
Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Проект документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что сейчас в России производством метанола занимаются девять компаний. К 2030 году их число может достигнуть 23. Однако на данный момент «отсутствует единое комплексное регулирование оборота метанола».
«Законопроектом вводится обязанность хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, по включению в соответствующий реестр для осуществления своей деятельности», — говорится в тексте документа.
Компаниям, которых не будет в этом реестре, оборот метанола будет запрещен. Также предлагается ввести запрет на розничную продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей.
В случае полного принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Власти решили создать реестр производителей метанола после массового отравления сидром в 2023 году. Жители нескольких регионов России отравились напитком «Мистер Сидр». Число пострадавших превысило 100 человек, 46 человек умерли.
Экспертиза выявила в суррогатном напитке примеси метанола и этилбутирата «в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей».
По данному делу были арестованы учредитель компании, которая занималась производством сидра, и еще несколько фигурантов, в том числе сотрудник полиции.
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