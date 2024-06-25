Госдума приняла в первом чтении закон о контроле за оборотом метанола

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Проект документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в России производством метанола занимаются девять компаний. К 2030 году их число может достигнуть 23. Однако на данный момент «отсутствует единое комплексное регулирование оборота метанола».

«Законопроектом вводится обязанность хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, по включению в соответствующий реестр для осуществления своей деятельности», — говорится в тексте документа.

Компаниям, которых не будет в этом реестре, оборот метанола будет запрещен. Также предлагается ввести запрет на розничную продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей.

В случае полного принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Власти решили создать реестр производителей метанола после массового отравления сидром в 2023 году. Жители нескольких регионов России отравились напитком «Мистер Сидр». Число пострадавших превысило 100 человек, 46 человек умерли.

Экспертиза выявила в суррогатном напитке примеси метанола и этилбутирата «в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей».

По данному делу были арестованы учредитель компании, которая занималась производством сидра, и еще несколько фигурантов, в том числе сотрудник полиции.