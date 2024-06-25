 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Госдума приняла в первом чтении закон о контроле за оборотом метанола

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Проект документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в России производством метанола занимаются девять компаний. К 2030 году их число может достигнуть 23. Однако на данный момент «отсутствует единое комплексное регулирование оборота метанола».

«Законопроектом вводится обязанность хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте метанола и метанолсодержащих жидкостей, по включению в соответствующий реестр для осуществления своей деятельности», — говорится в тексте документа.

Компаниям, которых не будет в этом реестре, оборот метанола будет запрещен. Также предлагается ввести запрет на розничную продажу метанола и метанолсодержащих жидкостей.

В случае полного принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Минпромторг создаст реестр производителей и продавцов метанола
Бизнес
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти решили создать реестр производителей метанола после массового отравления сидром в 2023 году. Жители нескольких регионов России отравились напитком «Мистер Сидр». Число пострадавших превысило 100 человек, 46 человек умерли.

Экспертиза выявила в суррогатном напитке примеси метанола и этилбутирата «в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей».

По данному делу были арестованы учредитель компании, которая занималась производством сидра, и еще несколько фигурантов, в том числе сотрудник полиции.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Теги
Госдума метанол метиловый спирт законопроект
Материалы по теме
Минфин предложил снизить минимальную цену этилового спирта
Экономика
МВД после отравлений предложило госрегулирование оборота метанола
Общество
«Коммерсантъ» узнал о резком сокращении производства метанола в России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 17:34
Касаткина будет единственной россиянкой во втором круге турнира в Англии Спорт, 20:09
Авиасалон МАКС-2024 отменили Общество, 20:03
Мбаппе в маске и в составе сборной Франции. Что происходит на турнире Спорт, 19:59
В Думе призвали закрыть часть пляжей в Севастополе и Краснодарском крае Общество, 19:56
Главу Винницкой области уволили после скандала с раздачей повесток на АЗС Политика, 19:47
В Подмосковье выявили более 500 случаев самозахвата лесных участков Недвижимость, 19:38
Госдума приняла в первом чтении закон о контроле за оборотом метанола Бизнес, 19:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Замглавы Росавтодора занял должность замминистра транспорта Бизнес, 19:34
Связанный с Джулианом Ассанджем токен вырос почти на 70% Крипто, 19:33
В МИДе сменился глава департамента по работе с соотечественниками Политика, 19:31
МИД предупредил о фатальных последствиях недооценки риска ядерных ударов Политика, 19:22
Тарифы на часть парковок в Москве повысят Общество, 19:18
Комментатора Анну Дмитриеву похоронят на Новодевичьем кладбище Спорт, 19:17
На ряде улиц Москвы изменится стоимость городской парковки с 1 июля Город, 19:16