Минпромторг создаст реестр производителей и продавцов метанола

Минпромторг в 2024 году создаст реестр производителей, продавцов и потребителей метанола

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минпромторг в 2024 году намерен сформировать реестр производителей, продавцов и потребителей метилового спирта. Об этом ведомство сообщило «Известиям».

Министерство обяжет участников рынка регистрироваться в этом списке, а не попавшие в реестр компании попадут под запрет. Чтобы оказаться в реестре, организации должны будут подтвердить наличие мощностей по производству, использованию и утилизации метанола, наличие резервуаров для его продажи, хранения и перевозки. Компании обяжут обеспечивать безопасность при обороте метанола и выполнять требования по учету и контролю.

Необходимые поправки будут внесены в законы «О промышленной политике в РФ», «О видах продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», а также в Кодекс об административных правонарушениях, уточнили в Минпромторге.

В начале июня в России стало известно о массовых случаях отравления произведенным в Самарской области сидром марки «Мистер Сидр». Экспертиза выявила в суррогатном напитке примеси метанола и этилбутирата «в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей».

По всей стране отравились более 100 человек, погибли свыше 30. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестованы учредитель компании, которая занималась производством сидра, Анар Гусейнов и еще несколько фигурантов — в частности, Дмитрий Егоров и полицейский Иван Гребенкин, которые, по версии следствия, похитили спирт со складов МВД.