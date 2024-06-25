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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор потребовал от Google и Opera не помогать обходу блокировок

Роскомнадзор попросил Google и Opera заблокировать плагин для обхода блокировок
Alphabet GOOGL Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор потребовал от компаний Opera Software и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, в котором есть информация об обходе блокировок в интернете. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Ранее Роскомнадзор обнаружил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, содержащий информацию о способах обхода блокировок. Ведомство внесло ссылки на него в единый реестр запрещенной информации.

«Роскомнадзор направил в адрес компаний Opera и Google, а также разработчика расширения требования о необходимости ограничить доступ к противоправным материалам», — говорится в сообщении РКН.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 марта 2024 года в России начал действовать закон о запрете на популяризацию сервисов для обхода блокировок. К ним относятся и VPN-сервисы. Сайты, где будет размещаться такая информация, пообещали блокировать.

Под запрет попадают публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам, а также информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.

При этом о полном запрете VPN речь пока не идет, объяснил в феврале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что запрет на популяризацию таких сервисов — «это еще один шаг на пути к защите персональных данных».

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