Роскомнадзор потребовал от Google и Opera не помогать обходу блокировок
Роскомнадзор потребовал от компаний Opera Software и Google ограничить в их браузерах доступ к плагину, в котором есть информация об обходе блокировок в интернете. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
Ранее Роскомнадзор обнаружил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, содержащий информацию о способах обхода блокировок. Ведомство внесло ссылки на него в единый реестр запрещенной информации.
«Роскомнадзор направил в адрес компаний Opera и Google, а также разработчика расширения требования о необходимости ограничить доступ к противоправным материалам», — говорится в сообщении РКН.
РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.
С 1 марта 2024 года в России начал действовать закон о запрете на популяризацию сервисов для обхода блокировок. К ним относятся и VPN-сервисы. Сайты, где будет размещаться такая информация, пообещали блокировать.
Под запрет попадают публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам, а также информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.
При этом о полном запрете VPN речь пока не идет, объяснил в феврале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что запрет на популяризацию таких сервисов — «это еще один шаг на пути к защите персональных данных».
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