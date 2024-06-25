ЕК обвинила Microsoft в нарушении конкуренции из-за Teams

ЕК обвинила Microsoft в нарушении конкуренции из-за пакетов офисного ПО с Teams

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Европейская комиссия (ЕК) обвинила американскую компанию Microsoft Corp. в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза из-за привязки приложения для обмена сообщениями и видеоконференций Microsoft Teams к софту из пакетов Office 365 и Microsoft 365 для бизнеса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЕК.

Комиссия выступила с обвинениями после рассмотрения жалобы от разработчиков конкурирующего приложения для обмена сообщениями в рабочем пространстве Slack, принадлежащего Salesforce.

Бизнес-модель Microsoft, которой заинтересовалась ЕК, предполагает продажу пакетов программного обеспечения. В рамках одного предложения пользователь получает сразу несколько видов софта. В 2019 году Microsoft включила Teams в пакеты облачных технологий для бизнес-клиентов — Office 365 и Microsoft 365, указали в ЕК.

Комиссия, выступающая регулятором антимонопольного законодательства, заключила, что политика Microsoft привела к получению Teams преимущества в распространении среди пользователей. Последним компания не оставила права выбирать между Teams и другими конкурирующими приложениями, считают в ЕК.

Кроме того, корпорация ограничивает взаимодействие конкурирующих приложений со своим софтом, что также может препятствовать конкуренции, заключили в Еврокомиссии.

«Если эти факты подтвердятся, то это будет нарушением статьи 102 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU), которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке», — предупредили в ЕК. Корпорации может грозить антимонопольный штраф в размере до 10% ее глобального оборота, отмечает Bloomberg.

При этом в ЕК обратили внимание, что Microsoft с момента начала разбирательства в 2023 году изменила способ распространения Teams и начала предлагать некоторые пакеты софта без этого приложения. Однако комиссия сочла этот шаг недостаточным и потребовала, чтобы компания приняла дополнительные меры.