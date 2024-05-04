Microsoft ужесточит меры безопасности после атак хакеров
Американская корпорация Microsoft ужесточит меры безопасности после нескольких кибератак, сообщил в блоге руководитель службы безопасности компании Чарли Белл.
«Microsoft играет центральную роль в мировой цифровой экосистеме, и на нее ложится важнейшая ответственность за завоевание и поддержание доверия. Мы должны и будем делать больше», — написал он.
Подход в работе Microsoft будет основываться на трех принципах: безопасность в дизайне (безопасность будет стоять на первом месте при разработке любого продукта или услуги), безопасность по умолчанию (средства защиты будут включены по умолчанию), и безопасные операции (меры безопасности и мониторинг будут постоянно совершенствоваться для отражения текущих и будущих угроз).
В январе хакерская группировка Midnight Blizzard («Полуночная метель»), которую компания связывает с Россией, получила доступ к переписке ряда федеральных ведомств США с Microsoft, взломав учетные записи электронной почты. В компании заявляли, что целями хакеров являлись «правительства, дипломатические учреждения, неправительственные организации и поставщиков IT-услуг» в США и Европе.
В феврале активность группы хакеров выросла в десять раз по сравнению с январем 2024 года, сообщили в Microsoft. Действия Midnight Blizzard характеризуются использованием значительных ресурсов, координации и сосредоточенности. Вероятно, предположили специалисты Microsoft, хакеры накапливают информацию о том, какие сферы уязвимы перед атаками. Угрозу этой серии атак в корпорации назвали «беспрецедентной».
Российское посольство в Британии называло обвинения в кибератаках «придуманными» и отмечало, что без доказательств им нельзя верить.
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