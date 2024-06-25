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Военная операция на Украине ,  
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Ушаков заявил об отсутствии планов у Путина контактировать с Вучичем

Ушаков: Путин не планирует обсуждать с Вучичем поставки сербского оружия Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Александр Вучич
Владимир Путин и Александр Вучич (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с сербским коллегой Александром Вучичем по поводу возможных поставок оружия на Украину, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, пока такие контакты не запланированы», — отметил Ушаков.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Газета Financial Times писала, что с начала военных действий в феврале 2022 года Украина получила из Сербии через третьих лиц боеприпасы на €800 млн.

Вучич подтвердил, что цифра соответствует «приблизительным показателям». Сербский лидер отметил, что Белград не может экспортировать оружие в Россию или на Украину, но заключал много контрактов с США, Испанией, Чехией. Вучич отметил, что следить за конечным эксплуататором оружия — не его работа.

«Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все», — подчеркнул Вучич.

Позже он рассказал, что некоторые местные рабочие по заданию иностранных агентов пытались вставить GPS-устройства в гранаты и ракеты, производимые Сербией. По словам Вучича, это было нужно для того, чтобы исследовательские агентства в других странах предъявили доказательства поставок сербского оружия на Украину. Теперь, отметил сербский президент, властям придется арестовать собственных граждан, причастных к этому.

Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, Россия и Сербия обсуждают вопросы, связанные с военными поставками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти будут разбираться в ходе контактов с Белградом с темой поставок Сербией оружия Украине через посредников.

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Александр Вучич Сербия Юрий Ушаков Владимир Путин Украина поставки оружия
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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