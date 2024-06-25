Жена Ассанжа анонсировала создание фонда для восстановления его здоровья

Стелла Ассанж, жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила о планах открыть фонд для восстановления здоровья активиста. Видеообращение опубликовали на YouTube-канале Free Assange после появления сообщений о его освобождении.

Ассанж поблагодарила каждого, кто поддерживал «не только Джулиана и его близких, но и то, за что он боролся, — свободу и справедливость». Она отметила, что поддержка понадобится и в будущем: «В ближайшие часы мы намерены создать чрезвычайный фонд для восстановления здоровья Джулиана».

Супруга Ассанжа сообщала, что у ее мужа в тюрьме плохое физическое и психологическое состояние.

Об освобождении Ассанжа стало известно 25 июня. Он покинул британскую тюрьму Белмарш, где находился с 2019 года, и вылетел в Австралию. Активист достиг сделки о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу.

В США против Ассанжа было открыто дело из-за публикации на сайте WikiLeaks американских служебных документов о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах. Ему грозило до 175 лет тюрьмы. В 2012–2019 годах Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. После того как Эквадор лишил активиста права на политическое убежище, того арестовала британская полиция.