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Голикова назвала четыре проекта, которые войдут в нацпроект «Кадры»

Голикова: в нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: government.ru)

Структура нацпроекта «Кадры» будет включать четыре федеральных проекта — по трудоустройству выпускников, вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, снижению продолжительности временной нетрудоспособности и трансформации подходов к профессиональному развитию работающих. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда, ее слова приводит ТАСС.

В федеральном проекте о трудоустройстве выпускников предусматривается развитие целевого обучения и производственных практик, отметила Голикова. По ее словам, проект, касающийся трансформации, направлен на помощь желающим поменять работу или получить дополнительные навыки.

Еще один федеральный проект поможет снизить продолжительность временной нетрудоспособности в трудоспособном возрасте, уменьшить производственный травматизм и снизить потери рабочего времени, пояснила Голикова. Вице-премьер уточнила, что для его исполнения потребуются эффективные системы охраны труда и снижения влияния психологических и физиологических факторов на травматизм работников.

Четвертый федеральный проект направлен на вовлечение молодых людей в бизнес и создание условий для развития предпринимательских компетенций.

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Национальные проекты
Фото:Shutterstock

Составной частью нацпроекта «Кадры» будет прогноз кадровой потребности экономики на пятилетнюю перспективу с ежегодной актуализацией. «По поручению главы государства до конца 2024 года должен быть сформирован обновленный прогноз потребности экономики в кадрах. Его проект готовится не только по видам экономической деятельности, но и по профессионально-квалификационным группам», — уточнила Голикова.

Проект «Кадры» должны сформировать до 1 сентября.

Президент Владимир Путин объявил о запуске этого национального проекта 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Он заявил, что властям важно, чтобы «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике ХХI века».

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Татьяна Голикова нацпроекты молодежь кадры
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Татьяна Голикова

вице-премьер России
9 февраля 1966 года
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