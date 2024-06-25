Голикова назвала четыре проекта, которые войдут в нацпроект «Кадры»
Структура нацпроекта «Кадры» будет включать четыре федеральных проекта — по трудоустройству выпускников, вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, снижению продолжительности временной нетрудоспособности и трансформации подходов к профессиональному развитию работающих. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда, ее слова приводит ТАСС.
В федеральном проекте о трудоустройстве выпускников предусматривается развитие целевого обучения и производственных практик, отметила Голикова. По ее словам, проект, касающийся трансформации, направлен на помощь желающим поменять работу или получить дополнительные навыки.
Еще один федеральный проект поможет снизить продолжительность временной нетрудоспособности в трудоспособном возрасте, уменьшить производственный травматизм и снизить потери рабочего времени, пояснила Голикова. Вице-премьер уточнила, что для его исполнения потребуются эффективные системы охраны труда и снижения влияния психологических и физиологических факторов на травматизм работников.
Четвертый федеральный проект направлен на вовлечение молодых людей в бизнес и создание условий для развития предпринимательских компетенций.
Составной частью нацпроекта «Кадры» будет прогноз кадровой потребности экономики на пятилетнюю перспективу с ежегодной актуализацией. «По поручению главы государства до конца 2024 года должен быть сформирован обновленный прогноз потребности экономики в кадрах. Его проект готовится не только по видам экономической деятельности, но и по профессионально-квалификационным группам», — уточнила Голикова.
Проект «Кадры» должны сформировать до 1 сентября.
Президент Владимир Путин объявил о запуске этого национального проекта 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Он заявил, что властям важно, чтобы «сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике ХХI века».
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