Путин объявил о запуске национального проекта «Кадры»
В России будет запущен национальный проект «Кадры», направленный на оказание помощи школьникам и студентам в профессиональном развитии, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект «Кадры», — сказал Путин.
Президент призвал руководителей предприятий, научных и медицинских центров приглашать к себе школьников. «Пусть ребята посмотрят цеха, вот как мне предлагали в одну из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу!» — попросил он.
Также глава государства рассказал о проекте «Профессионалитет», который, как он отметил, позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей.
«Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий», — заявил Путин, подчеркнув, что такие подходы надо распространить на всю систему среднего профобразования.
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