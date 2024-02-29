Путин объявил о запуске национального проекта «Кадры»

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В России будет запущен национальный проект «Кадры», направленный на оказание помощи школьникам и студентам в профессиональном развитии, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект «Кадры», — сказал Путин.

Президент призвал руководителей предприятий, научных и медицинских центров приглашать к себе школьников. «Пусть ребята посмотрят цеха, вот как мне предлагали в одну из моих поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу!» — попросил он.

Также глава государства рассказал о проекте «Профессионалитет», который, как он отметил, позволил обновить образовательные программы для авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей.

«Для этих сфер до 2028 года предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий», — заявил Путин, подчеркнув, что такие подходы надо распространить на всю систему среднего профобразования.