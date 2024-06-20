Как нацпроект помогает малому бизнесу осваивать зарубежные рынки

Выход на экспорт — один из наиболее эффективных способов для развития и масштабирования малого и среднего бизнеса, который сегодня получает соответствующую поддержку национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

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Отечественное малое и среднее предпринимательство (МСП) успешно адаптируется к текущим геополитическим и экономическим вызовам и даже находит в этой ситуации новые возможности для роста, говорят эксперты. Один из способов их реализации — выход на зарубежные рынки сбыта. Малые компании, которые смогли выйти на экспорт, получают существенный стимул к развитию: через прирост потребительской аудитории, освоение новых методов ведения бизнеса, развитие компетенций, рост стоимости бренда, отмечает директор Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии Степан Земцов: «Из них могут позднее вырасти средние и крупные компании, которые изменят экономику страны».

МСП — это значимый драйвер для несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), комментирует генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина: «Реализация мер поддержки, направленных на укрепление экспортного потенциала малого и среднего бизнеса, способствовала увеличению его вклада в экономику страны, расширению международного присутствия российских товаров и услуг. В 2023 году каждый седьмой доллар ННЭ обеспечен некрупными компаниями». По данным Минпромторга России, объем ННЭ по итогам 2023 года составил $146,3 млрд. РЭЦ при этом поддержал около 16,2 тыс. компаний-экспортеров.

Зачем некрупному бизнесу продавать товары за границу

На середину мая в Едином реестре субъектов МСП Федеральной налоговой службы значилось свыше 6,56 млн юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), что почти на 5% больше, чем годом ранее. Однако число экспортеров среди них, по данным РЭЦ, к началу 2024 года составило около 83 тыс., то есть 1,3%. При том, что с 2020-го — за четыре года реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — их количество выросло на 60%.

По оценкам Центра экономической географии и регионалистики Президентской академии, в среднем поставки на внешние рынки в 2023 году осуществляли около 1,5% субъектов МСП, включая ИП; отдельно в структуре МСП-юрлиц — около 4,5%. То есть потенциал для выхода российских предпринимателей на экспорт огромен.

Заместитель гендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Марат Фаттахов напоминает, что ряд новых задач, прямо или косвенно связанных с выходом МСП на экспорт, поставлены новым майским указом президента России в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика». В частности, прирост объема ННЭ к 2030 году должен составить на менее двух третей к показателям 2023-го. А реальный рост дохода на одного работника МСП должен быть в 1,2 раза выше, чем темп роста валового внутреннего продукта (ВВП). «Существующие исследования показывают, что уровень производительности компаний-экспортеров выше, чем у их коллег на внутреннем рынке, поэтому выход МСП на экспорт может быть одним из способов достижения этой цели», — комментирует Фаттахов.

Позитивный эффект от проникновения на заграничные рынки подтверждается и бизнес-практикой. В частности, индивидуальный предприниматель Аслан Хуажев, предприятие которого специализируется на производстве натуральных продуктов питания и приправ, уже около девяти лет поставляет в разные страны «адыгейскую соль» — смесь специй, трав и витаминов по древним рецептам адыгской национальной кухни. Продукт в разные годы приобрел популярность в Китае, Белоруссии, Азербайджане, Узбекистане, Армении, Казахстане, Израиле, Германии. Сегодня ведутся переговоры с покупателями в Турции и Вьетнаме. По итогам 2023 года предприятие увеличило объем производства в четыре раза, в том числе благодаря экспорту, который в прошлом году вырос на 5%, рассказал пиар-директор производителя Аскер Хуажев.

Сергей Загуляев, управляющий новосибирского семейного предприятия «Фамильный текстиль», которое производит подушки для сна и отдыха, а также ортопедические подушки по собственной эксклюзивной технологии, рассказал что в прошлом году компанией было заключено девять экспортных контрактов на общую сумму почти 70 млн руб. С 2020 года «Фамильный текстиль» начал активно поставлять свою продукцию за границу — в основном, в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Производитель оборудования для иммобилизации и реабилитации из Санкт-Петербурга — научно-производственная фирма «Медтехника» экспортирует свою продукцию уже в течение десяти лет, в основном, в Казахстан и Белоруссию, но сейчас работает над расширением географии присутствия на международном рынке. В 2023 году года выручка от экспорта увеличилась в три раза. В этом году в компании ожидают еще более высоких темпов прироста показателей: во многом, это связано с новыми импортозамещающими инновационными разработками, которые также могут быть востребованы за рубежом. По словам гендиректора «Медтехники» Сергея Белецкого, работа на экспорт приводит к повышению конкурентоспособности продукции в части соответствия международным стандартам и требованиям зарубежных потребителей.

Почему бизнесу важна господдержка

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за господдержкой может обратиться любая компания, независимо от масштабов, говорит Вероника Никишина. Однако для малого и среднего бизнеса в числе прочего предусмотрены отдельные продукты и условия. «Экспортеры из числа МСП могут подать заявку на компенсацию затрат на логистику, на получение сертификатов, получить продвижение продукции в павильонах за границей и финансовые инструменты, которые помогают компаниям пополнить оборотный капитал и застраховать свои риски», — рассказывает руководитель РЭЦ. Наиболее популярные меры, по ее словам, это компенсация затрат на участие в международных выставках и на транспортировку продукции на зарубежные рынки. Так, в прошлом году 800 субъектов МСП получили софинансирование затрат на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях. Экспортеры также могут вернуть и направить на развитие бизнеса до 80% расходов на перевозку промышленных товаров, и от 25 до 100% (такое ранжирование применяется при отборе с 2024 года), если речь идет о транспортировке продукции аграрно-промышленного комплекса. Также у РЭЦ есть специальные финансовые продукты для малых и средних компаний, в том числе «коробочные» кредиты, гарантия возврата НДС, страхование отсрочки платежа и краткосрочной дебиторской задолженности.

Представители бизнеса отмечают важную роль господдержки, в том числе в рамках профильного нацпроекта. «Активное взаимодействие с РЭЦ, торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга и Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга было важным фактором в развитии предприятия на международном рынке», — говорит Сергей Белецкий. Среди доступных мер он выделяет вебинары, бизнес-миссии и форумы, которые позволили расширить круг деловых контактов, привлечь новых партнеров. Аслан Хуажев благодаря нацпроекту и помощи Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Республики Адыгея принял участие в нескольких международных выставках, а также разместил свои предложения на мировых электронных торговых платформах, что позволило ему реализовать новые каналы сбыта. «Фамильный текстиль», в свою очередь, пройдя все необходимые тесты в рамках национальной системы добровольной сертификации, в 2023 году подтвердил право размещать на своей продукции знак «Сделано в России», что позволило компании воспользоваться целым комплексом мер господдержки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Как говорит основатель компании «Листон» (производит лабораторное оборудование) Юрий Сапрыгин, именно текущий уровень господдержки ННЭ способствует созданию максимально благоприятных условий для выхода малых и средних компаний на зарубежные рынки. «Если кто-то слышит новости про санкции, про проблемы с платежами и логистикой и говорит себе, что сейчас не время торговать с заграницей, то я могу ответственно сказать, что как раз сейчас самое время. Мой первый экспортный контракт с дальним зарубежьем случился в 2013 году, когда нынешней системы помощи экспортерам просто не существовало. Вот тогда было действительно сложно», — рассказывает предприниматель. Сейчас, по его словам, профильные госструктуры сопровождают и поддерживают экспортеров буквально на всех этапах — от появления идеи по освоению зарубежных продаж до сопровождения проектов уже состоявшихся экспортеров.

Какие вопросы и решения интересуют бизнес

По словам Вероники Никишиной, сегодня 80% запросов малого бизнеса направлено на поиск покупателя за рубежом. Это включает в себя такие меры поддержки, как участие в выставках и бизнес-миссиях, организацию b2b-переговоров, размещение продукции на маркетплейсах. Большинство мер поддержки доступно компаниям онлайн на государственной цифровой платформе «Мой экспорт», запущенной в 2020 году. За три с половиной года работы платформы количество зарегистрированных на ней пользователей увеличилось в 12 раз и на сегодня превысило 30 тыс. Количество услуг, доступных бизнесу, выросло с 14 до 126. В прошлом году субъектам МСП было оказано более 115 тыс. услуг, а за все время работы платформы — более 520 тыс. В этом году продолжится развитие платежного сервиса, перевод «в цифру» услуг от региональных Центров поддержки экспорта, которые работают в более чем 80 регионах страны. Пополнится перечень цифровых финансовых продуктов от группы РЭЦ — в онлайн-формате можно будет получить дополнительные услуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.

Основная сложность для МСП в выходе на экспорт — встраивание в существующие рыночные экосистемы зарубежных стран, считает Марат Фаттахов: «Различия в обычаях делового оборота, правилах игры на рынке, правовых режимах повышают цену входа для МСП на рынки разных стран». По словам эксперта, большую работу в этой сфере ведет РЭЦ, который благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реализует для экспортеров образовательные программы и помогает найти подходящий для компании экспортный рынок. Однако, по словам эксперта, в плане навигации для бизнеса не помешали бы дополнительные меры. В частности, он отмечет инициативу Минпромторга России под названием «точки индустриального присутствия», которая подразумевает создание за рубежом представительств с широким набором функций, включая поддержку проектов по формированию российских промышленных площадок и логистической инфраструктуры.

Запрос на образовательные и акселерационные продукты со стороны экспортеров, действительно, большой и продолжает расти, подтверждает гендиректор «Школы экспорта РЭЦ» Алисия Никитина: «Если в 2022 году нашими услугами воспользовались представители более 7,5 тыс. компаний, то в 2023 году ­– почти 9,4 тыс. Всего же за прошедшие годы обучение по нашим продуктам прошли более 40 тыс. специалистов».

Наибольший спрос, по словам руководителя школы, сегодня существует на акселерационные программы для бизнеса разных масштабов, которые ориентированы не только на передачу знаний и компетенций, но и включают в себя большой объем практических заданий, кейсов, активное взаимодействие с закрепленным за каждой компанией наставником. Цель таких программ — разработка экспортного проекта по выходу на новые рынки или бизнес-плана по развитию экспортной деятельности компании, а конечный итог — заключение реального экспортного контракта.

Среди других актуальных для экспортеров факторов Марат Фаттахов называет адаптацию продукции к требованиям зарубежного рынка (сертификация, лицензирование), обеспечение логистики экспортного сбыта и доставки продукции зарубежным потребителям, а также дополнительную финансовую помощь. По мнению эксперта, на первых двух вопросах должны сосредоточить усилия региональные Центры поддержки экспорта и российские торговые представительства за рубежом, а в части финансов экспортерам для сокращения издержек может потребоваться дополнительная поддержка через кредитные программы Росэксимбанка и других финансовых институтов.

Марат Фаттахов ссылается на данные опросов Российского союза промышленников и предпринимателей, согласно которым предоставление льготных кредитов и займов — наиболее действенная мера, которая позволит обеспечить достижение технологического суверенитета, ­– так считают 57% опрошенных компаний. «Также становится актуальным вопрос о субсидировании или кредитовании создания российской коммерческой инфраструктуры за рубежом — торговых центров или сетей магазинов», — говорит эксперт.