Володин рассказал, сколько россиян затронет закон об индексации пенсий
Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам коснется 7,87 млн россиян, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что Дума во вторник рассмотрит в первом чтении соответствующий законопроект.
По словам Володина, принятие закона «позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда». «Решение затронет 7,87 млн человек», — добавил он.
Спикер Госдумы уточнил, что с принятием документа с 1 февраля 2025 года пенсии будут расти каждый год не только у тех, кто вышел на заслуженный отдых, но и у тех, кто продолжает работать.
«Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены», — добавил Володин.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили 1 января 2016 года. В июне 2024 года президент Владимир Путин предложил принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года.
Минтруд пояснил, что индексация будет проводиться дважды: с 1 февраля по уровню фактической инфляции и с 1 апреля — на уровень роста заработной платы. Она будет проходить по единым правилам для работающих и неработающих пенсионеров, отметили в министерстве.
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