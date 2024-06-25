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Пенсии в 2024 году ,  
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Володин рассказал, сколько россиян затронет закон об индексации пенсий

Володин: индексация пенсии работающим пенсионерам затронет почти 7,9 млн человек
Сюжет
Пенсии в 2024 году
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам коснется 7,87 млн россиян, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Дума во вторник рассмотрит в первом чтении соответствующий законопроект.

По словам Володина, принятие закона «позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда». «Решение затронет 7,87 млн человек», — добавил он.

Минтруд разъяснил, как проиндексируют пенсию работающим пенсионерам
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Спикер Госдумы уточнил, что с принятием документа с 1 февраля 2025 года пенсии будут расти каждый год не только у тех, кто вышел на заслуженный отдых, но и у тех, кто продолжает работать.

«Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены», — добавил Володин.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили 1 января 2016 года. В июне 2024 года президент Владимир Путин предложил принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года.

Минтруд пояснил, что индексация будет проводиться дважды: с 1 февраля по уровню фактической инфляции и с 1 апреля — на уровень роста заработной платы. Она будет проходить по единым правилам для работающих и неработающих пенсионеров, отметили в министерстве.

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Вячеслав Володин Госдума пенсионеры Пенсия индексация
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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