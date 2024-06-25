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Политика ,  
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ЕС допустил отказ от финансовой помощи Грузии из-за закона об иноагентах

ЕС допустил приостановку финансовой помощи Грузии из-за закона об иноагентах

Европейский союз может приостановить оказание финансовой помощи Грузии из-за принятого в стране закона об иностранных агентах. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Мы сократим наши политические контакты (...) и рассмотрим возможность приостановления финансовой помощи правительству», — сказал Боррель после встречи министров иностранных дел блока в Люксембурге (цитата по Euractiv).

Он подчеркнул, что это можно сделать немедленно, но пока ЕС продолжит следить за ситуацией. По мнению главы европейской дипломатии, закон об иноагентах и «все негативные события вокруг него» отталкивают Грузию от Евросоюза.

В сентябре 2023 года Боррель рассказал, что Евросоюз через Европейский фонд мира выделил Грузии €62 млн на укрепление обороноспособности. В мае 2024 года послы ЕС поддержали выделение Грузии еще €30 млн.

Боррель пригрозил Грузии «закрытием двери» в ЕС
Политика
Фото:Daro Sulakauri / Getty Images

28 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах, несмотря на наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили вето. В законе говорится о регистрации в соответствующем реестре некоммерческих организаций и СМИ, если более 20% их финансирования поступает из-за рубежа. В случае их отказа от регистрации предусмотрены штрафы. Инициатива вызвала массовые протесты в Грузии.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иноагентах шагом к интеграции в Евросоюз. Однако в ЕС и США к этому документу отнеслись негативно. Если правительство Грузии продолжит нынешний политический курс, двери в Евросоюз будут закрыты, пригрозил Боррель.

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Теги
Грузия закон об иноагентах иноагенты Жозеп Боррель Евросоюз финансовая помощь
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