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Военная операция на Украине ,  
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В трех регионах России объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Во всей Белгородской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Об опасности атаки беспилотников позже сообщили в Воронежской и Курской областях.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Днем 24 июня Белгородская область подверглась нескольким атакам дронов. Утром украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль, пострадал мужчина.

Позже беспилотник сбросил взрывчатку на дом в хуторе Климовое Борисовского района. Село Дроновка Грайворонского городского округа было дважды атаковано дронами.

Вечером в селе Безымено Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль, его водитель пострадал.

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Теги
Белгородская область беспилотники дроны МЧС Курская область Воронежская область
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