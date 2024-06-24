В трех регионах России объявили опасность атаки дронов
Во всей Белгородской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.
Об опасности атаки беспилотников позже сообщили в Воронежской и Курской областях.
Днем 24 июня Белгородская область подверглась нескольким атакам дронов. Утром украинский дрон-камикадзе атаковал в селе Муром Шебекинского городского округа движущийся по дороге легковой автомобиль, пострадал мужчина.
Позже беспилотник сбросил взрывчатку на дом в хуторе Климовое Борисовского района. Село Дроновка Грайворонского городского округа было дважды атаковано дронами.
Вечером в селе Безымено Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль, его водитель пострадал.
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