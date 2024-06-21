МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызовет российского посла, чтобы выразить протест в связи с подписанным с КНДР договором о стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники среди дипломатов.

Ожидается, что первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн вызовет российского посла Георгия Зиновьева, чтобы изложить ему позицию Сеула по договору о партнерстве, который подписали президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. По мнению Сеула, военное сотрудничество России с Северной Кореей является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

В ответ на подписанный документ Сеул предоставит Украину вооруженную поддержку, добавили собеседники Yonhap.

Договор о стратегическом партнерстве был подписан во время визита Владимира Путина в КНДР. Он заменил ряд соглашений, в том числе Договоры о дружбе. По словам Путина, договор предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа».

После подписания договора генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что этот документ подчеркивает необходимость сплочения демократических стран. По его словам, пакт Москвы и Пхеньяна демонстрирует «растущее согласие между авторитарными странами».