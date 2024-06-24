Финляндия открыла судоходство по пограничному с Россией Сайменскому каналу

Финляндия открыла судоходство по пограничному с Россией каналу

Фото: Wikimedia Commons

Финляндия разрешила прогулочным судам движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу с 24 июня 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкомтранса Финляндии.

«Уполномоченные по Сайменскому каналу приняли решение о том, что парусный сезон Сайменского канала начнется 24.06.2024 и закончится 31.12.2024», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по каналу смогут ходить грузовые и пассажирские суда, но транспортные операции регулируются «правительственными решениями и санкциями, введенными ЕС».

В апреле 2024 года Финляндия приостановила движение по Сайменскому каналу для прогулочных судов, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем.

Глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен заявил 3 июня 2024 года, что Финляндия рассмотрит вопрос открытия канала в Россию в ближайшее время.