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Военная операция на Украине ,  
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МЧС доставит в Москву 22 пострадавших из Севастополя

МЧС привезет в Москву из Севастополя 12 детей и 10 взрослых
Сюжет
Военная операция на Украине

МЧС доставит в Москву 22 пострадавших из Севастополя
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Спецборт МЧС России доставит в Москву 22 пострадавших при обстреле в Севастополе, включая 12 детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву. Он доставит на лечение 22 человека, из которых 12 детей», — говорится в сообщении.

В полете за пациентами следят врачи отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС, а также специалисты Минздрава России. Борт самолета оснащен специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, добавили в министерстве.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Всего в результате обстрела пляжа в Севастополе со стороны Украины погибли четыре человека, а 153 обратились за медицинской помощью, лечение амбулаторно сейчас получают 74 пациента.

В понедельник замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин сообщил, что медики транспортируют в Москву из Севастополя 21 пострадавшего из-за атаки Вооруженных сил Украины, в том числе 11 детей.

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