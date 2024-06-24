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Военная операция на Украине ,  
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Более 20 пострадавших в Севастополе перевезут в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Медики транспортируют в Москву из Севастополя 21 пострадавшего из-за атаки Вооруженных сил Украины, в том числе 11 детей. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам замдиректора по медчасти Федерального центра медицины катастроф Минздрава России Андрей Колодкин.

По его словам, в ходе консилиума доктора приняли коллегиальное решение об эвакуации в федеральные медицинские центры и медорганизации Департамента здравоохранения Москвы некоторых пациентов. «Это 21 человек, из них 11 детей. Будут они транспортироваться бортом МЧС России», — уточнил Колодкин.

По информации замгубернатора Александра Кулагина, 79 человек, пострадавших при атаке на Севастополь, остаются в больницах.

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23 июня Минобороны сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

24 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что решается вопрос о транспортировке некоторых пострадавших в Москву. По его словам, бригада специалистов Центра медицины катастроф, Федерального центра медицины катастроф, врачи из больниц Минздрава и психологи МЧС прибыли в Севастополь ночью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь.

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Теги
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