В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «МиГ»

В Москве загорелось выселенное здание на территории бывшего завода «МиГ», сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Об этом также пишет РЕН ТВ в телеграм-канале.

«Площадь — около 300 кв. м, горят мусор и мебель», — цитирует агентство собеседника.

Огонь возник на четвертом этаже. Позднее возгорание локализовали, спасатели ликвидировали открытое горение.

В феврале МЧС опровергло информацию о пожаре на бывшем заводе «МиГ» на Ленинградском проспекте. По данным ведомства, огонь возник из-за горения мусора в двухэтажном выселенном здании.

21 июня в Ростове-на-Дону загорелся склад снабжения МВД. Пожару присвоили второй ранг из пяти возможных. По информации 161.ru, перед пожаром раздался громкий хлопок. Огонь локализовали на площади 700 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.