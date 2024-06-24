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«Сбер» оштрафовали на ₽500 тыс. за ненадлежащую рекламу о вкладе

Сбербанк SBER ₽316,84 +0,86% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ПАО «Сбербанк России» на 500 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу вклада, сообщила пресс-служба ФАС.

Речь идет о рекламном ролике Сбербанка, который транслировался в эфире телеканала «Петербург — Пятый канал». В рекламе рассказывали про вклад с процентной ставкой 16% годовых.

Данные о других условиях, которые влияют на размер ставки, были указаны в поясняющей сноске «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», отметили в антимонопольной службе.

«ФАС признала рекламу вклада ненадлежащей и оштрафовала банк на 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В апреле 2024 года ведомство завело антимонопольное дело в отношении Сбербанка за аналогичную рекламу вклада с процентной ставкой 16% годовых, где остальная информация была также нечитабельна. Тогда сноске в рекламе было указано, что такие условия действуют только для зарплатных клиентов, которые подключили одну из платных услуг банка.

В России осенью 2023 года вступил запрет банкам и микрофинансовым организациям оповещать в рекламе только о привлекательных процентных ставках.

Кредитные организации обязаны сообщать не только минимальную, но и максимальную ставку. Это касается и текстовых сообщений, и остальной рекламы.

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