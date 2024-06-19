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Финансы ,  
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«Сбер» назвал условие сохранения ставки 8% по ипотеке на новостройки

«Сбер»: банк сохранит ставку 8% по ипотеке на новостройки при условии субсидий
В России 1 июля прекратит действовать льготная ипотечная программа с господдержкой на новостройки под 8%. ЦБ подсчитывал, что на первый квартал 2024 года индикатор перегрева первичного рынка жилья в России достиг 15%
Сбербанк SBER ₽311 -1,06% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

После 1 июля Сбербанк сохранит ставку 8% по ипотеке на новостройки при условии субсидий от застройщиков, заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи на Domclick Digital Day, передает корреспондент РБК.

«Я сейчас говорю не о [программе] «Господдержка-2020», а о ставке, которую она давала, — 8%. Поэтому мы сохраняем это условие для наших партнеров (застройщиков. — РБК), притом абсолютно для всех, мы даем возможность выдавать ипотечные кредиты под 8% до пяти лет с субсидированием», — сказал он.

По его словам, это будет сделано, потому что процесс регулирования спроса приведет к тому, что было 2022 году, когда никто из застройщиков не хотел снижать цены.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Мы слышим о том, что себестоимость стройки растет, о сложностях с поставками тех или иных стройматериалов, поэтому мы будем рядом, когда застройщику нужно будет сохранить спрос на том уровне, на котором он был в первом полугодии [этого года] или в конце [прошлого]. Это можно будет сделать как через инструмент прямых скидок, так и через инструмент субсидирования», — заявил Лейпи.

То есть все российские застройщики смогут сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (от одного года до пяти лет) за счет субсидии. На текущий момент минимальная ставка по программе «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5%.

Лейпи рассказал, что «Сбер» снизит ставки по комплексному предложению для объектов с финансированием банка. Так, минимальная ставка по программе на период строительства составит 12,2% за счет увеличенного дисконта в 6 процентных пунктов (п.п.). Сейчас этот дисконт составляет 3,8 п.п., а минимальная ставка — 14,4%.

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Фото:RossHelen / Shutterstock / FOTODOM

По его словам, «Сбер» также предложит скидку в 0,3 п.п. на ставку по рыночным программам (без государственной поддержки), ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.

1 июля в России прекратит действовать льготная ипотечная программа с государственной поддержкой на новостройки под 8% («Господдержка-2020»). После ее окончания ожидается снижение спроса, так как ее действие с 2020 года, по данным ЦБ, привело к перегреву рынка жилья — на первый квартал 2024 года индикатор перегрева первичного рынка жилья в стране достиг 15%.

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Сбербанк Ипотека жилищная застройка
ПАО СБЕРБАНК

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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