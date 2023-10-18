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Финансы ,  
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Банки обязали давать в рекламе не только самые выгодные ставки по кредиту

Кредиторов обязали сообщать в рекламе минимальную и максимальную ставку
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России с 23 октября вступит в силу норма закона, запрещающая банкам и микрофинансовым организациям оповещать в рекламе только о привлекательных процентных ставках. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Кредитные организации будут обязаны сообщать в рекламе не только минимальную, но и максимальную ставку. Одни параметры в рекламе не должны быть менее заметными, чем другие: полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты. Это касается не только текстовых сообщений, но рекламы со звуком.

В ЦБ считают, что новый закон позволит заемщикам обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку.

По данным бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», в августе 2023 года россияне взяли потребительские кредиты на рекордные 719 млрд руб. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году — тогда выдачи в ноябре превысили 600 млрд руб.

Центробанк с начала года пытается сдержать бум кредитования в России. Так, с 1 января для банков начали действовать прямые количественные ограничения для потребкредитов без залога слишком закредитованным заемщикам, а также для кредитов на сроки свыше пяти лет. С 1 июля эти ограничения ужесточились.

С 1 сентября регулятор ЦБ повысил для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по потребительским кредитам. Мера коснулась всех кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых и всех заемщиков, которые тратят на выплату долгов от 50% своего дохода.

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Увеличение надбавок не ограничивает кредитование определенных групп заемщиков напрямую, но повышает стоимость соответствующего кредита для банка и делает его менее рентабельным (кредит приходится дополнительно резервировать из капитала).

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, существенная часть необеспеченных кредитов выдается людям, которые тратят на их погашение свыше 50% своего дохода. Регулятор думает над тем, чтобы дополнительно ограничить эту тенденцию, запретив банкам выдавать подобные кредиты сверх определенного лимита.

Теги
Центробанк кредитование ставка по кредитам процентная ставка
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