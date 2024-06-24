ГСЭ отменил сбор за возврат билетов в Крым на 24-26 июня

Перевозчик отменил сбор за возврат билетов в Крым с 24 по 26 июня

Фото: Гранд сервис экспресс / Telegram

Перевозчик «Гранд сервис экспресс» отменил плату за возврат билетов в Крым с 24 по 26 июня, сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

«Для пассажиров, следующих в республику Крым и город Севастополь и обратно, «Гранд сервис экспресс» отменил все сборы за возврат проездных и перевозочных документов», — говорится в сообщении.

23 июня Минобороны сообщило, что ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

24 июня Развожаев сообщил, что решается вопрос о транспортировке некоторых пострадавших в Москву. По его словам, бригада специалистов Центра медицины катастроф, Федерального центра медицины катастроф, врачи из больниц Минздрава и психологи МЧС прибыли в Севастополь ночью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь. Минэкономразвития после атаки рекомендовало туроператорам не наказывать отдыхающих за отмену туров в Севастополь и Крым.