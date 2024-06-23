Количество пострадавших при обстреле Севастополя возросло до 151

ВСУ нанесли удар по городу ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, госпитализированы 82

Число пострадавших в результате обстрела севастопольского пляжа со стороны Украины достигло 151 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По информации на 21:00, погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82», — уточнил глава Севастополя. Он добавил, что врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.

Днем 23 июня военные Украины ударили пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями по Севастополю. Четыре ракеты удалось сбить, одна взорвалась в воздухе. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей. Состояние 13 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса — теракт. Российское военное ведомство возложило ответственность за атаку на США и пообещало не оставить это без ответа. 24 июня в Крыму объявили днем траура.

По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, туроператор «Дельфин» принял решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам не штрафовать тех, кто сдает туры в Крым или Севастополь.