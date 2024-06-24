В Белгороде прогремели взрывы

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Такой же режим объявлен в Шебекино и Шебекинском округе.

Глава региона призвал жителей спуститься в укрытия и оставаться там до отмены ракетной опасности.

Как передает корреспондент ТАСС, в Белгороде несколько раз звучали звуки взрывов.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. Накануне, 23 июня, Минобороны отчиталось об уничтожении трех реактивных снарядов «Вампир» над регионом.

Позднее Гладков сообщил о том, что на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. Никто из жителей не пострадал, повреждения получили несколько частных домов и коммерческий объект.