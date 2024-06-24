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Военная операция на Украине ,  
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Грайворон в Белгородской области попал под обстрел

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел города Грайворон, сообщает пресс-служба МЧС по Белгородской области в телеграм-канале.

Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытия.

В ночь на 24 июня в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность. По данным ТАСС, в областном центре несколько раз звучали звуки взрывов.

Над Белгородской областью сбили три снаряда РСЗО «Вампир»
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. Накануне, 23 июня, Минобороны отчиталось об уничтожении трех реактивных снарядов «Вампир» над регионом.

В тот же день три украинских дрона-камикадзе атаковали Грайворон, один из них нанес удар по парковке возле многоквартирного дома. В результате погиб человек, еще трое получили ранения.

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Теги
Белгородская область Грайворон Военная операция на Украине обстрел
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