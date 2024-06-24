Лидер Киргизии выразил соболезнования из-за теракта в Дагестане
Президент Киргизии Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, сообщила пресс-служба киргизского лидера со ссылкой на телеграмму.
«Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности», — отметил Жапаров в письме Путину. Он пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате терактов.
Вечером 23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента.
По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в ходе терактов погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Среди них — протоиерей Николай Котельников, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.
Соболезнования в связи со случившемся выразили также лидеры Узбекистана и Казахстана.
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