Лидер Киргизии выразил соболезнования из-за теракта в Дагестане

Президент Киргизии выступил против терроризма после теракта в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Садыр Жапаров (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент Киргизии Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, сообщила пресс-служба киргизского лидера со ссылкой на телеграмму.

«Кыргызстан решительно выступает против всех форм терроризма и поддерживает усилия российского правительства по обеспечению своей национальной безопасности», — отметил Жапаров в письме Путину. Он пожелал стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате терактов.

Вечером 23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, позднее в Махачкале боевики напали на пост ДПС. Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала, которое находится неподалеку от Дербента.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в ходе терактов погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Среди них — протоиерей Николай Котельников, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

Соболезнования в связи со случившемся выразили также лидеры Узбекистана и Казахстана.