В Махачкале при атаке на пост ДПС погиб полицейский, шестеро ранены
В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, в результате погиб один сотрудник полиции, шестеро были ранены, сообщило управление МВД по Дагестану.
Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что информация предварительная.
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