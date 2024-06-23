Под Одинцово произошла драка со стрельбой

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В селе Немчиновка в Одинцовском округе Подмосковья между шестью мужчинами произошла драка, в ходе которой один из них выстрелил из пистолета. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного МВД в телеграм-канале.

Инцидент произошел возле одного из домов, расположенных на Рублевском проезде в Немчиновке. Сначала между шестью мужчинами возник словесный конфликт, который затем перерос в драку.

«В ходе потасовки один из них произвел выстрел в воздух из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, после чего правонарушители скрылись. За медицинской помощью никто не обращался», — рассказали в МВД.

Полицейские задержали двух участников конфликта — жителей Курска в возрасте 26 и 35 лет, а также изъяли у них травматический пистолет. Розыск остальных участников драки продолжается.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Типичное Одинцово», видно, как трое мужчин избивают другого, а еще двое стоят рядом. Двое нападавших держат в руках пистолеты, в какой-то момент слышится звук выстрела. После того как четверо мужчин зашли за дом и пропали из кадра, один мужчина несколько раз направил пистолет в окна жителей ЖК «Рублевский». На следующем кадре видно, как другой мужчина с пистолетом стреляет в окно жителя, который снимает происходящее на видеокамеру.