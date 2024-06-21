Развожаев: силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь, уже сбито 4 БПЛА

Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь

Над Севастополем сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор. По его словам, повреждений и пострадавших нет, российские ПВО продолжают отражать атаку

Российские силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь, предварительно, уже сбито четыре вражеских беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — добавил он.

Ранее этой ночью об атаках дронов также сообщали власти Брянской области и Краснодарского края. В последнем в результате атаки пострадали четыре человека, также возник пожар на Ильском НПЗ, который удалось оперативно потушить. Губернатор Вениамин Кондратьев также сообщал о повреждении котельной в Краснодаре.

О работе ПВО сообщала администрация Мелитополя. По данным властей, сбито четыре ракеты.

Ракетную опасность объявляли и в Херсонской области, сбиты дальнобойная ракета ATACMS и пять беспилотников.