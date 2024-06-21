Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь
Российские силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь, предварительно, уже сбито четыре вражеских беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — добавил он.
сообщали власти Брянской области и Краснодарского края. В последнем в результате атаки пострадали четыре человека, также возник пожар на Ильском НПЗ, который удалось оперативно потушить. Губернатор Вениамин Кондратьев также сообщал о повреждении котельной в Краснодаре.
О работе ПВО сообщала администрация Мелитополя. По данным властей, сбито четыре ракеты.
Ракетную опасность объявляли и в Херсонской области, сбиты дальнобойная ракета ATACMS и пять беспилотников.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде