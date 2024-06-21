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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь

Развожаев: силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь, уже сбито 4 БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Севастополем сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор. По его словам, повреждений и пострадавших нет, российские ПВО продолжают отражать атаку

Российские силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь, предварительно, уже сбито четыре вражеских беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. По оперативной информации Спасательной службы — повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал», — добавил он.

Четыре человека пострадали после массированной атаки дронов на Кубань
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС
Ранее этой ночью об атаках дронов также сообщали власти Брянской области и Краснодарского края. В последнем в результате атаки пострадали четыре человека, также возник пожар на Ильском НПЗ, который удалось оперативно потушить. Губернатор Вениамин Кондратьев также сообщал о повреждении котельной в Краснодаре.

О работе ПВО сообщала администрация Мелитополя. По данным властей, сбито четыре ракеты.

Ракетную опасность объявляли и в Херсонской области, сбиты дальнобойная ракета ATACMS и пять беспилотников.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Севастополь беспилотники Военная операция на Украине ПВО Россия Украина

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