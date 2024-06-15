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Военная операция на Украине ,  
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Американский дрон подал сигнал бедствия после разведки в районе Крыма

Занимавшийся разведкой у Крыма дрон MQ-4C США подал аварийный сигнал у Сицилии
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский дрон MQ-4 °C Военно-морских сил (ВМС) США, занимавшийся разведкой у Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, следует данные мониторингового сервиса RadarBox.

После полета над Черным морем в районе Крыма беспилотник с позывным BLKCAT6 вернулся на военно-морскую базу НАТО, расположенную на Сицилии. По данным RadarBox, дрон подал код 7700 через транспондер, который означает аварийную ситуацию на борту. Всего полет длился чуть больше трех часов.

Беспилотник типа MQ-4 °C Triton занимается разведкой на большой дальности. Его разработали ВМС США на базе стратегического дрона RQ-4 Global Hawk.

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Фото:Николетта Стоянова / Getty Images

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины, в том числе ракетным.

В ночь на 12 июня в Севастополе сработала система ПВО. Военные вели работу по уничтожению воздушных целей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Атаку отразили в окрестностях Севастополя, Евпатории, Сак и Черноморского. По словам Развожаева, все воздушные цели были уничтожены, в основном над акваторией Черного моря.

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Теги
беспилотники США Крым разведка

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