Песков заявил, что Путин не планирует уходить в отпуск

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пока не намерен уходить в отпуск, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, пока об этом речь не идет», — сказал он.

В 2021 и 2020 годах Песков также указывал, что Путин не планировал уходить в полноценный отпуск. В 2021 году глава государства дважды отдыхал в Сибири. Он провел там несколько дней в конце марта и в начале сентября вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. В 2019 году Путин и Шойгу также отдыхали в Сибири.

В марте 2021 года президент и министр катались на вездеходе и гуляли пешком. Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где изготавливает поделки из дерева. В сентябре, как говорил Песков, глава государства и министр отдыхали на территории, «которая частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику», они встречались со своим давним знакомым, руководителем заповедника Геннадием Киселевым. Сам Путин рассказывал, что на отдыхе он увидел маралов, которые поразили его размерами и скоростью, и что к палаточному лагерю, где путешественники останавливались на ночлег, «медведи подходили».

