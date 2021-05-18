В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на летний отпуск

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не планирует полноценный летний отпуск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В любом случае больше, чем на несколько дней, он не может отойти от регулярных рабочих мероприятий, просто ему не позволяет должность главы государства. Поэтому отпускных планов у него нет», — сказал Песков.

По его словам, обычно президент отдыхает летом «какими-то урывками, используя выходные дни». Представитель Кремля добавил, что пока не знает, есть ли у Путина конкретные планы посетить какие-либо места отдыха этим летом.

В прошлом году Песков назвал Путина трудоголиком «в хорошем смысле слова». Он отметил, что глава государства постоянно находится на работе с ненормированным графиком и в принципе не может «делать перерывов».