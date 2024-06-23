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Политика ,  
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Премьер Франции исключил отставку Макрона после парламентских выборов

Премьер Франции Атталь: Макрон останется президентом после выборов в парламент

Эмманюэль Макрон останется президентом Франции даже после внеочередных парламентских выборов, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь в интервью Le Parisien.

«Каким бы ни был исход (выборов — РБК), президент все равно останется президентом. Вопрос только в том, кто будет премьер-министром и какое большинство будет управлять страной», — сказал Атталь.

По мнению премьера, президентская коалиция одержит победу на внеочередных выборах, несмотря на третье место в рейтингах. Две недели назад у коалиции было 14%, на данный момент рейтинг составляет 20-22%, отметил Атталь.

Президентскую центристскую коалицию премьер назвал альтернативой «клешням» левого и правого блоков в парламенте. Атталь также отметил, что Марин Ле Пен (бывшая глава правой партии «Национальное объединение») хотела бы превратить грядущие выборы в законодательные органы в президентские.

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Политика
Эмманюэль Макрон

9 июня Макрон объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты парламента Франции. Это произошло после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент, на которых ультраправое «Национальное объединение» почти в два раза опередило коалицию Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс» (31,50 против 15,20%). Новые выборы в парламент страны он назначил на 30 июня и 7 июля.

Europe 1 ранее сообщала, что Макрон также обсуждал со своим окружением возможность отставки с поста президента. Вместе с тем, по данным телеканала, такая мера считалась «крайней». Сам Макрон позже заявил, что не собирается подавать в отставку, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов. Его президентский срок должен закончиться в мае 2027 года

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Франция Эмманюэль Макрон парламентские выборы
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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