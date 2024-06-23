Липецкий губернатор предупредил о воздушной опасности

Режим воздушной опасности объявили на территории Липецкой области, сообщил губернатора региона Игоря Артамонова в телеграм-канале.

На данный момент в регионе действует желтый сигнал опасности — он носит информационный характер. Введение красного сигнала значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До жителей он доводится при помощи звуковых сирен и push-уведомлений.

Липецкая область неоднократно подвергались атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 17 июня в регионе сбили несколько беспилотников, в результате атак никто не пострадал. В тот же день в области действовал красный сигнал опасности атаки БПЛА.