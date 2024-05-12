Беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка

Губернатор сообщил о попытке дронов атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка

Беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«Сегодня рано утром была предпринята очередная попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы», — написал Артамонов.

Он добавил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Ночью 12 мая в Липецке вводили режим угрозы атаки дронов, а на территории всей области — режим воздушной опасности.

В ночь на 24 апреля в промышленной зоне Липецка снова упал беспилотник. По словам губернатора Артамонова, пострадавших не было. На место падения дрона прибыли правоохранители, добавил глава региона. Сразу после в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

В Кремле, комментируя атаки украинских дронов, говорили, что «военные делают все, что необходимо».