Над Липецком подавили второй за ночь беспилотник

Еще один дрон подавили над промышленной территорией Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

О подавлении первого беспилотника он рассказал менее часа назад. В обоих случаях жертв не было.

Около 3:20 в городе объявили об опасности атаки БПЛА. Такой же режим действует в сосесдней Воронежской области.

В липецком МЧС заявили о введении красного уровня угрозы. Это означает обнаружение прямой угрозы объектам инфраструктуры. До жителей он доводится при помощи звуковых сирен и push-уведомлений. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Липецке звучали сирены.

Вечером 16 июня дрон был подавлен над Краснодарским краем, сообщало Минобороны. О последствиях инцидента информации не поступало.