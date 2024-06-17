 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Над Липецком подавили второй за ночь беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Еще один дрон подавили над промышленной территорией Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

О подавлении первого беспилотника он рассказал менее часа назад. В обоих случаях жертв не было.

Около 3:20 в городе объявили об опасности атаки БПЛА. Такой же режим действует в сосесдней Воронежской области.

В Курской области сбили пять украинских беспилотников
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

В липецком МЧС заявили о введении красного уровня угрозы. Это означает обнаружение прямой угрозы объектам инфраструктуры. До жителей он доводится при помощи звуковых сирен и push-уведомлений. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что в Липецке звучали сирены.

Вечером 16 июня дрон был подавлен над Краснодарским краем, сообщало Минобороны. О последствиях инцидента информации не поступало.

Теги
Липецк Липецкая область беспилотники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Краснодарским краем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
В Хабаровске за терроризм на восемь лет осудили «гражданина СССР» Общество, 05:37
В Новой Москве нашли человеческий скелет Общество, 05:26
В Липецке подавили четыре беспилотника Политика, 05:13
ВТБ сообщил о мошенниках, запугивающих людей просрочкой по ипотеке Общество, 05:00
«Ъ» узнал о разногласиях Генпрокуратуры и СК в деле омских депутатов Общество, 04:50
Солдат из США Блэк не признал вину в нападении на девушку во Владивостоке Общество, 04:38
Над Липецком подавили второй за ночь беспилотник Политика, 04:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В «Россетях» объяснили вспышку на подстанции в Ростове-на-Дону Общество, 04:11
Юристы указали на противоречия в идее разрешить скорым таранить машины Общество, 04:00
Гросси назвал прочным сотрудничество с Россией в сфере ядерного порядка Политика, 03:50
Над Липецком нейтрализовали беспилотник Политика, 03:37
Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая Бизнес, 03:27
Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуировали 1,2 тыс. человек Общество, 03:11
Как должники стали платить коллекторам больше ₽5 тыс. Финансы, 03:00