Власти второго за ночь региона сообщили об опасности атаки БПЛА

Режим угрозы атаки беспилотников ввели на территории Липецка и Хлевенского района области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава области рекомендовал местным жителям оставаться дома. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем здании или переходе, отметил Артамонов.

О введении красного уровня угрозы также сообщили в региональном МЧС. Этот сигнал значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До жителей он доводится при помощи звуковых сирен и push-уведомлений.

Перед этим в регионе действовал желтый сигнал опасности — он носит информационный характер.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области.

Липецкая область неоднократно подвергались атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Последний раз режим воздушной опасности в регионе вводили в конце мая. Утром 12 мая беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, но угрозу нейтрализовали, жертв не было.