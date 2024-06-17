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Военная операция на Украине ,  
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Власти второго за ночь региона сообщили об опасности атаки БПЛА

Глава Липецкой области Артамонов: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Режим угрозы атаки беспилотников ввели на территории Липецка и Хлевенского района области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава области рекомендовал местным жителям оставаться дома. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем здании или переходе, отметил Артамонов.

О введении красного уровня угрозы также сообщили в региональном МЧС. Этот сигнал значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До жителей он доводится при помощи звуковых сирен и push-уведомлений.

Перед этим в регионе действовал желтый сигнал опасности — он носит информационный характер.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика

Липецкая область неоднократно подвергались атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Последний раз режим воздушной опасности в регионе вводили в конце мая. Утром 12 мая беспилотники пытались нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка, но угрозу нейтрализовали, жертв не было.

Теги
Липецкая область Военная операция на Украине Воздушная тревога

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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