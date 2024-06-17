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Военная операция на Украине ,  
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В Липецке подавили четыре беспилотника

В Липецке подавили четыре беспилотника над промышленным районом
Сюжет
Военная операция на Украине
Дроны подавлены над промышленным районом, жертв нет
Липецк
Липецк (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

За ночь в Липецке было подавлено четыре беспилотника, следует из сообщений губернатора региона Игоря Артамонова в телеграм-канале.

Ранее он сообщил о двух нейтрализованных дронах.

«Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов», — написал он.

Во всех случаях обошлось без жертв.

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Фото:Global Look Press

В городе, а также Липецком и Хлевенском районах региона примерно с 3:20 действует опасность атаки беспилотников. Аналогичный режим объявлен и в соседней Воронежской области. Там об атаках дронов не сообщалось.

В липецком МЧС сообщили о введении красного уровня угрозы. Этот сигнал значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До жителей он доводится при помощи звуковых сирен и push-уведомлений. Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что в городе звучали сирены.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Липецк Липецкая область беспилотники

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