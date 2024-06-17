В Липецке подавили четыре беспилотника над промышленным районом

В Липецке подавили четыре беспилотника

Дроны подавлены над промышленным районом, жертв нет

Липецк (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

За ночь в Липецке было подавлено четыре беспилотника, следует из сообщений губернатора региона Игоря Артамонова в телеграм-канале.

Ранее он сообщил о двух нейтрализованных дронах.

«Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов», — написал он.

Во всех случаях обошлось без жертв.

В городе, а также Липецком и Хлевенском районах региона примерно с 3:20 действует опасность атаки беспилотников. Аналогичный режим объявлен и в соседней Воронежской области. Там об атаках дронов не сообщалось.

В липецком МЧС сообщили о введении красного уровня угрозы. Этот сигнал значит, что обнаружена прямая угроза объектам инфраструктуры. До жителей он доводится при помощи звуковых сирен и push-уведомлений. Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что в городе звучали сирены.