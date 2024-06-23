В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки дронов объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава области.
Воронежская область периодически подвергается ударам украинских беспилотников. Последний раз опасность атаки БПЛА в регионе объявили 20 июня. В ночь на 17 июня в Воронежской области сигнал об опасности действовал всю ночь до семи утра. Позднее в Минобороны сообщили о перехвате над территорией региона двух украинских дронов.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде