 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Глава Воронежской области Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки дронов объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава области.

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Воронежская область периодически подвергается ударам украинских беспилотников. Последний раз опасность атаки БПЛА в регионе объявили 20 июня. В ночь на 17 июня в Воронежской области сигнал об опасности действовал всю ночь до семи утра. Позднее в Минобороны сообщили о перехвате над территорией региона двух украинских дронов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Александр Гусев Военная операция на Украине беспилотники Воронежская область

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Политика
Богомаз сообщил об уничтожении 12 дронов над Брянской областью за час
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Волков отреагировал на толчок Павловича после боя на UFC Спорт, 02:12
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА Политика, 02:10
На Украине раскрыли число ежедневно выезжающих из страны уклонистов Политика, 01:58
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0 Общество, 01:54
Богомаз сообщил об уничтожении 12 дронов над Брянской областью за час Политика, 01:53
«Фонтанка» узнала о задержании связанных с Пригожиным медиаменеджеров Общество, 01:36
Минобороны обнародовало документы об освобождении Белоруссии в 1944 году Политика, 01:13
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Хуситы заявили об атаке на четыре судна в порту Хайфы Политика, 01:00
Павлович оттолкнул Волкова после поражения на турнире UFC Спорт, 00:46
В Харькове раздалась серия взрывов Политика, 00:42
Богомаз сообщил о третьем сбитом дроне над Брянской областью за час Политика, 00:31
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «МиГ» Общество, 00:25
Волков сенсационно победил Павловича на турнире UFC Спорт, 00:19
Судьи отменили третий гол Лукаку на турнире. Что происходит на Евро Спорт, 00:18