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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Гусев: в регионе объявили опасность атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки дронов объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Воронежский губернатор уточнил число сбитых дронов и последствия атаки
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Воронежская область периодически подвергается ударам украинских беспилотников. В частности, в ночь на 14 июня регион атаковали дроны, силы ПВО сбили шесть аппаратов. Обломки сбитых БПЛА повредили неиспользуемый резервуар нефтебазы. Пострадавших и разрушений в результате ночной атаки не было.

Теги
Воронежская область Александр Гусев Военная операция на Украине беспилотники

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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