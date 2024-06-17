В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки дронов объявили в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Воронежская область периодически подвергается ударам украинских беспилотников. В частности, в ночь на 14 июня регион атаковали дроны, силы ПВО сбили шесть аппаратов. Обломки сбитых БПЛА повредили неиспользуемый резервуар нефтебазы. Пострадавших и разрушений в результате ночной атаки не было.