В трех областях объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области введен режим опасности атаки дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.
Также опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев, и Белгородской области, говорится в сообщении местного МЧС,
Днем 19 июня в Курской области объявляли ракетную опасность. Как уточнял Смирнов, украинская ракета была сбита в Медвенском районе — он расположен примерно в 10 км от областного центра к югу. О последствиях не сообщалось.
Кроме того, рассказал врио главы области, в приграничных районах региона за прошедшие сутки стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы 37 дронов.
Упал — поднялся.
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