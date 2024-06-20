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Военная операция на Украине ,  
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В трех областях объявили опасность атаки беспилотников

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Военная операция на Украине

В Курской области введен режим опасности атаки дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Также опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев, и Белгородской области, говорится в сообщении местного МЧС,

Днем 19 июня в Курской области объявляли ракетную опасность. Как уточнял Смирнов, украинская ракета была сбита в Медвенском районе — он расположен примерно в 10 км от областного центра к югу. О последствиях не сообщалось.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, рассказал врио главы области, в приграничных районах региона за прошедшие сутки стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы 37 дронов.

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Теги
Курская область беспилотники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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