Глава Брянской области Богомаз: над Трубчевским районом сбили третий за час дрон

Богомаз сообщил о третьем сбитом дроне над Брянской областью за час

Силы ПВО уничтожили над Трубчевским района Брянской области украинский дрон самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По информации главы области, пострадавших в результате атаки нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

Это третий сбитый над районом беспилотник за час. Предыдущие два БПЛА перехватили в 22 июня в 22:55 мск.

Брянскую область регулярно атакую беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). 22 июня в регионе перехватили несколько БПЛА, в том числе оснащенный камерой FPV-дрон. 18 июня в Климовском районе области в результате подрыва мины погибли два человека. Еще один местный житель пострадал. Мужчины зашли в запретную зону на границе, не обратив внимания на предупреждающие об опасности знаки.