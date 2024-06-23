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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о третьем сбитом дроне над Брянской областью за час

Глава Брянской области Богомаз: над Трубчевским районом сбили третий за час дрон
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили над Трубчевским района Брянской области украинский дрон самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По информации главы области, пострадавших в результате атаки нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

Это третий сбитый над районом беспилотник за час. Предыдущие два БПЛА перехватили в 22 июня в 22:55 мск.

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Политика

Брянскую область регулярно атакую беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). 22 июня в регионе перехватили несколько БПЛА, в том числе оснащенный камерой FPV-дрон. 18 июня в Климовском районе области в результате подрыва мины погибли два человека. Еще один местный житель пострадал. Мужчины зашли в запретную зону на границе, не обратив внимания на предупреждающие об опасности знаки.

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Персоны
Александр Богомаз Брянская область беспилотники Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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