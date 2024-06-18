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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области два человека подорвались на мине

Губернатор Богомаз: два жителя Брянской области подорвались на мине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Два человека погибли в результате подрыва мины в Климовском районе Брянской области, один пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Местные жители зашли в запретную зону на границе, не обратив внимания на предупреждающие об опасности знаки, рассказал глава области.

«Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь», — написал Богомаз.

На месте подрыва работают оперативные службы, добавил он.

Над Брянской областью сбили три беспилотника
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Брянская область периодически попадает под обстрелы и атаки БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 10 июня над территорией региона сбили три беспилотника. В мае дрон-камикадзе атаковал трактор в брянском селе Демьянки. Пострадал водитель машины, у него диагностировали контузию.

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Военная операция на Украине мина Брянская область
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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