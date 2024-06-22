Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Над территорией Трубчевского района Брянской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава области.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА самолетного типа над Стародубским муниципальным округом региона.
Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. 22 июня в регионе неоднократно фиксировали удары БПЛА. Накануне, 21 июня, ПВО перехватили над областью беспилотник самолетного типа и FPV-дрон. Никто не пострадал, однако при атаке FPV-дрона на село Сопычи в Погарском районе повреждения получил легковой автомобиль.
Упал — поднялся.
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