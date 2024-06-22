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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили два украинских дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией Трубчевского района Брянской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава области.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА самолетного типа над Стародубским муниципальным округом региона.

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Политика

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. 22 июня в регионе неоднократно фиксировали удары БПЛА. Накануне, 21 июня, ПВО перехватили над областью беспилотник самолетного типа и FPV-дрон. Никто не пострадал, однако при атаке FPV-дрона на село Сопычи в Погарском районе повреждения получил легковой автомобиль.

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Персоны
Военная операция на Украине Брянская область беспилотники Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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