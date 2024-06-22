Дроны ВСУ атаковали Брянскую область

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Украинские FPV-дроны атаковали Брянскую область, никто не пострадал, сообщил губернатор области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Атаковали с помощью FPV-дронов поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — написал он.

Губернатор добавил, что в результате обстрела частично был поврежден один частный дом, квартира в одном из многоэтажных домов и один легковой автомобиль.

Приграничные территории, в том числе и Брянская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, 21 июня в Брянской области расчеты ПВО сбили беспилотник самолетного типа и FPV-дрон. Губернатор тогда уточнил, что никто не пострадал.