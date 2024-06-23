США сбили в Красном море три беспилотника хуситов

Американские вооруженные силы уничтожили три беспилотника хуситов в Красном море, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

«Было установлено, что эти системы представляют непосредственную угрозу США, коалиционным силам и торговым судам в регионе», — говорится в сообщении.

По данным командования, хуситы выпустили три противокорабельные ракеты с территории Йемена в сторону Аденского залива. В CENTCOM также опровергли недавние заявление группировки об успешной атаке по американскому авианосцу «Дуайт Д. Эйзенхауэр».

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на это Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

16 июня группировка атаковала американский эсминец в Красном море, а также два коммерческих судна — нефтяной танкер Captain Paris в Красном море и танкер для СПГ Happy Condor в Аравийском море.