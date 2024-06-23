 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Война с хуситами ,  
0 

США сбили в Красном море три беспилотника хуситов

Сюжет
Война с хуситами

Американские вооруженные силы уничтожили три беспилотника хуситов в Красном море, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

«Было установлено, что эти системы представляют непосредственную угрозу США, коалиционным силам и торговым судам в регионе», — говорится в сообщении.

По данным командования, хуситы выпустили три противокорабельные ракеты с территории Йемена в сторону Аденского залива. В CENTCOM также опровергли недавние заявление группировки об успешной атаке по американскому авианосцу «Дуайт Д. Эйзенхауэр».

Хуситы заявили об атаке на четыре судна в порту Хайфы
Политика

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на это Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

16 июня группировка атаковала американский эсминец в Красном море, а также два коммерческих судна — нефтяной танкер Captain Paris в Красном море и танкер для СПГ Happy Condor в Аравийском море.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
хуситы Великобритания США Красное море беспилотники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Хуситы заявили об атаке на четыре судна в порту Хайфы
Политика
Греческое судно затонуло после ударов хуситов
Политика
США ввели санкции против компаний из Китая и Омана за поставки хуситам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Липецкий губернатор предупредил о воздушной опасности Политика, 03:31
Губернатор сообщил об отражении ПВО атаки дронов на Смоленск и Ярцево Политика, 03:16
США сбили в Красном море три беспилотника хуситов Политика, 02:58
Суд в Иране отменил смертный приговор участвовавшему в протестах рэперу Политика, 02:57
Количество сбитых ночью над Брянской областью дронов увеличилось до 23 Политика, 02:39
Волков отреагировал на толчок Павловича после боя на UFC Спорт, 02:12
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА Политика, 02:10
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
На Украине раскрыли число ежедневно выезжающих из страны уклонистов Политика, 01:58
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0 Общество, 01:54
Богомаз сообщил об уничтожении 12 дронов над Брянской областью за час Политика, 01:53
«Фонтанка» узнала о задержании связанных с Пригожиным медиаменеджеров Общество, 01:36
Минобороны обнародовало документы об освобождении Белоруссии в 1944 году Политика, 01:13
Хуситы заявили об атаке на четыре судна в порту Хайфы Политика, 01:00
Павлович оттолкнул Волкова после поражения на турнире UFC Спорт, 00:46