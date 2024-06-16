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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об атаке на американский эсминец и два танкера

Сюжет
Война с хуситами
По эсминцу были выпущены баллистические ракеты. танкер Captain Paris был атакован противокорабельными ракетам, а Happy Condor — беспилотниками

Йеменские хуситы атаковали американский эсминец в Красном море, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в телеграм-канале.

Атаке также подверглись два коммерческих судна — нефтяной танкер Captain Paris в Красном море и танкер для СПГ Happy Condor в Аравийское море.

«Два судна стали объектом нападения, поскольку владевшие ими компании нарушили решение о запрете захода в порты оккупированной Палестины», — написал Сариа.

По данным ресурса MarineTraffic, Happy Condor, шедший под флагом Дании, направлялся из порта Фос-сюр-Мер во Франции в катарский Месаид. Captain Paris, плавающий под флагом Мальты, следовал из порта в румынском городе Констанца в Джизан в Саудовской Аравии.

США сообщили о повреждении греческого судна после атаки хуситов
Политика
Фото:Osamah Yahya / dpa / Global Look Press

Как уточняет Reuters со ссылкой на заявление представителя хуситов, по эсминцу были выпущены баллистические ракеты. Captain Paris был атакован противокорабельными ракетам, а Happy Condor — беспилотниками.

13 июня хуситы нанесли ракетный удар по украинскому сухогрузу «Вербена», шедшему из Таиланда в Италию под флагом Палау, он использовался Польшей. Британское Управление морских торговых операций сообщило, что судно получило повреждения, на нем начался пожар. Один из моряков получил ранения, экипаж эвакуировали. Сариа сообщил, что сухогруз затонул. Хуситы также утверждали, что помимо «Вербены» атаковали еще два судна — SeaGuardian и Athina в Красном море.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
хуситы атака эсминец танкеры

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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