 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа и FPV-дрон

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Брянской области расчеты ПВО сбили беспилотник самолетного типа и FPV-дрон, никто не пострадал, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района», — написал он в телеграм-канале.

FPV-дрон атаковал село Сопычи в Погарском районе, при этом повреждения получил легковой автомобиль. Губернатор уточнил, что и в этом случае никто не пострадал.

В Брянской области сработала ПВО
Политика
Военнослужащие&nbsp;в пункте управления зенитного ракетного комплекса

FPV (First Person View) дроны — это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Человек, управляющий дроном, видит на экране своего устройства изображение так, как будто он находится в кабине дрона.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, утром 21 июня средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. Богомаз тогда уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Брянской области сработала ПВО
Политика
В Брянской области уничтожили беспилотник
Политика
В Брянской области два человека подорвались на мине
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 17:30
В Калининградской области загорелось рыболовецкое судно Общество, 19:44
Бельгия попросила распределить риски по кредиту на $50 млрд для Украины Политика, 19:39
Удар в Одесской области пришелся по прибрежной зоне Политика, 19:36
Польша сравняла счет в матче с Австрией. Что происходит на Евро Спорт, 19:33
Настроения крипторынка «крайне негативные». Как долго это продолжится Крипто, 19:26
Российский форвард подписал контракт с клубом НХЛ с зарплатой $2,1 млн Спорт, 19:19
Пожар на складе МВД в Ростове локализовали на площади 700 кв. м Общество, 19:18
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Эксперты рассказали о борьбе с ожирением как способе сэкономить до 3% ВВП Отрасли, 19:14
В Словакии возбудили уголовное дело из-за передачи Миг-29 Украине Политика, 19:14
Лед и скорость: в Нижнем Новгороде прошел фестиваль фиджитал-спорта Отрасли, 19:06
ПСБ предложил снимать фильмы о рабочих и инженерных профессиях Пресс-релиз, 19:03
В Черногории задержали россиянина по запросу США Политика, 19:02
Пострадавших от лесных пожаров в Вихоревке начали заселять в новое жилье Отрасли, 18:58
В Ростове-на-Дону загорелся склад МВД Общество, 18:58