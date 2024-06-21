В Брянской области сбили беспилотник самолетного типа и FPV-дрон
В Брянской области расчеты ПВО сбили беспилотник самолетного типа и FPV-дрон, никто не пострадал, сообщил губернатор области Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Климовского района», — написал он в телеграм-канале.
FPV-дрон атаковал село Сопычи в Погарском районе, при этом повреждения получил легковой автомобиль. Губернатор уточнил, что и в этом случае никто не пострадал.
FPV (First Person View) дроны — это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Человек, управляющий дроном, видит на экране своего устройства изображение так, как будто он находится в кабине дрона.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, утром 21 июня средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. Богомаз тогда уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Упал — поднялся.
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